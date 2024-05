O jogo de retorno do Caxias à disputa da Série C, após 35 dias de paralisação, teve mudança de horário. O confronto diante do Figueirense, domingo (2), será às 16h30min, no Estádio Centenário. A alteração surgiu através de um pedido do detentor dos direitos de transmissão como ajuste na grade de programação.