Depois da realização de dois jogos-treinos na semana passada, o elenco do Caxias retomou as atividades na manhã desta segunda-feira (27), com um trabalho na academia do clube e, posteriormente, no CT Baixada Rubra. No domingo (2), a equipe grená finalmente voltará a campo após quatro rodadas em atraso na Série C 2024. E diante do Figueirense, a principal dúvida na equipe está na presença ou não do meia Peninha.