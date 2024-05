Depois de 35 dias sem jogos oficiais, o Caxias está prestes a pisar em campo novamente pela Série C do Brasileiro. E a equipe de Argel vai encarar uma sequência de três partidas em seis dias. A primeira delas será no domingo (2), diante de seu torcedor, contra o Figueirense. Depois serão dois confrontos fora de casa, diante de Sampaio Corrêa e Náutico.