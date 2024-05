Sem jogos oficiais desde o dia 28 de abril, o Caxias vai fechar o mês de maio sem ter entrado em campo para a disputa da Série C 2024. Quatro jogos do time de Argel foram adiados na competição em virtude dos reflexos causados pela chuva no Rio Grande do Sul. A equipe só voltará a campo 35 dias depois, diante do Figueirense, no Estádio Centenário.