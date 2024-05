Com quatro jogos em atraso na tabela da Série C 2024, o Caxias entrou na zona de rebaixamento na última rodada, uma vez que a competição seguiu exceto para os três gaúchos. Com um ponto, o time de Argel ocupa a 17ª colocação. O próximo desafio será apenas no dia 2 de junho, diante do Figueirense, no Estádio Centenário.