O Caxias superou o Glória no primeiro teste de 90 minutos após o adiamento de quatro jogos da equipe na Série C 2024. Com gols de Pedro Cuiabá, Marcelo e Vinícius Spaniol, o time de Argel superou a equipe de Carlos Moraes por 3 a 2, em jogo-treino realizado no Estádio Centenário nesta quarta-feira (22).