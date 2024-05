De todos os lados do Brasil, não param de surgir exemplos de pessoas e entidades ajudando os mais necessitados pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Em paralelo a isso está o futebol. O Brasileirão parou por duas rodadas após um pedido de Juventude, Grêmio e Inter, junto à CBF, que contou com o apoio da maioria dos 20 participantes da competição. Mas não houve a mesma empatia dos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série C.