O adiamento de quatro partidas da Série C 2024 não fez apenas os atletas do Caxias perderem ritmo de jogo. O emocional de muitos deles ficou abalado pelo momento vivido pelo Rio Grande do Sul com as enchentes. E para uma das lideranças do elenco de Argel, o zagueiro Dirceu, os últimos dias não foram tão simples.