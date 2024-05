Na segunda-feira (20) Juventude e Inter anunciaram que o estádio Alfredo Jaconi será o palco da partida do Colorado contra o Delfín, do Equador, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. E assim como a casa alviverde, o Estádio Centenário também não foi afetado pelas enchentes que provocaram a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul.