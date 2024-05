Com o retorno de São José e Ypiranga à disputa da Série C 2024 marcado para o meio da próxima semana, apenas o Caxias, dos clubes gaúchos, não teve antecipada a volta à competição nacional. Com quatro jogos em atraso devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Grená só voltará a campo no dia 2 de junho, diante do Figueirense.