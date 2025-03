Polícia investiga invasão de dados pessoais da ex-prefeita de Novo Hamburgo dentro da sede do Executivo

Polícia está no Centro Administrativo Leopoldo Petry, em Novo Hamburgo.

A Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (12) dentro da prefeitura de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

De acordo com a Polícia Civil, a ofensiva busca apurar acesso a conta pessoal no portal do governo federal gov.br da ex-prefeita Fátima Daut. O acesso teria sido feito por outra pessoa, de dentro da prefeitura, depois que ela deixou o governo, ou seja, neste ano.