Não será de boas lembranças a passagem do atacante Zé Andrade pelo Estádio Centenário. Após atuar em penas seis jogos com a camisa do Caxias na atual temporada, o jogador de 26 anos acertou, em comum acordo com o clube, a saída do elenco que disputa a Série C do Brasileiro. A confirmação oficial ocorreu na manhã desta segunda-feira (27), quando os atletas se reapresentaram para iniciar a preparação para o confronto com o Figueirense, no domingo (2).