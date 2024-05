Um dos quatro jogos atrasados do Caxias pela Série C do Campeonato Brasileiro já tem data para acontecer. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que o confronto com o Sampaio Corrêa, pela terceira rodada, acontecerá no dia 5 de junho, uma quarta-feira, às 19h, no estádio Nhozinho Santos, São Luis do Maranhão.