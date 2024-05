A Série C do Campeonato Brasileiro não foi paralisada nas últimas semanas. Somente os jogos de Caxias, Ypiranga e São José-PoA sofreram adiamentos. Com isso, a competição chegou a sexta rodada. No entanto, o time do técnico Argel Fuchs tem quatro partidas a menos. Até o momento, soma um ponto em dois confrontos disputados.