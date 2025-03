Conversas Cruzadas: polêmica do fim da eleição de diretores das escolas de Porto Alegre

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a vereadora de Porto Alegre (PT), Juliana de Souza, o vereador de Porto Alegre (MDB), Rafael Fleck, o advogado do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), Leonardo Kauer, e o secretário de Educação de Porto Alegre, ⁠Leonardo Pascoal, para debater a decisão judicial que concedeu liminar para acabar com a eleição direta para diretores nas escolas municipais.