A bola vai voltar a rolar no Estádio Centenário no domingo (2). O Caxias voltará a campo diante do Figueirense, em jogo válido pela sétima rodada da Série C 2024. Entretanto será apenas o terceiro desafio da equipe de Argel Fuchs na competição, uma vez que quatro rodadas das equipes gaúchas no campeonato foram adiadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul. A última vez que o time grená esteve em campo foi no dia 28 de abril, no empate em 1 a 1 com o Botafogo-PB, em João Pessoa.