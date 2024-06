Ao contrário da Série A do Brasileirão, que interrompeu sua disputa por duas semanas, as demais competições do futebol nacional não foram paralisadas em razão da enchente no Rio Grande do Sul. Sendo assim, os clubes gaúchos envolvidos, longe dos grandes holofotes, foram os únicos nas suas divisões que ficaram sem atuar desde o início da catástrofe no Estado e, agora, preparam-se para retomar o calendário nesta semana.