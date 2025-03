Praia Clube bate Alianza Lima e conquista Sul-Americano feminino de vôlei

O Praia Clube é campeão sul-americano de vôlei feminino pela terceira vez. O time de Uberlândia derrotou o Alianza Lima , do Peru, e repetiu as campanhas de 2021 e 2023, quando também levou o título.

— Mais que o momento individual de uma jogadora, foi uma vitória da equipe. Soubemos superar uma derrota e fomos em busca da revanche. Agradeço o apoio da torcida. Fico feliz em ver o desenvolvimento do voleibol no continente — disse a central Adenízia, capitã do Praia Clube, que terminou a decisão com 16 pontos, oito deles de bloqueio.