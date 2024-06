O primeiro jogo oficial de futebol marcado para o Rio Grande do Sul após a enchente que assolou o Estado será realizado em Porto Alegre e com portões fechados. A Promotoria do Torcedor solicitou que a partida entre São José e Volta Redonda, marcada para as 18h30min desta quarta-feira (29), no estádio Passo D'Areia, na zona norte da Capital, não tivesse público.