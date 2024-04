Seja pela maratona de jogos ou pelo desgaste de ter muitos lesionados e por isso precisar repetir o time, o fato é que o Inter decepcionou os mais de 23 mil torcedores que foram ao Beira-Rio. Pela quarta rodada do Brasileirão, ficou no empate, em casa, com o Atlético-GO em 1 a 1, com gol de Borré. O resultado deixa a equipe com sete pontos. Na quarta-feira, tem mais jogo, novamente em casa, desta vez contra o Juventude pela Copa do Brasil.