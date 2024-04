Apesar dos desfalques, Eduardo Coudet colocou em campo o que tinha de melhor para encarar o Atlético-GO, no Beira-Rio, na noite deste domingo (28). Na etapa inicial, um jogo de poucas emoções. Os goianos ficaram retrancados. Rochet não trabalhou. O Colorado dominou as ações. Porém, teve poucas chances de marcar.



No início do segundo tempo, a equipe comandada por Jair Ventura surpreendeu ao abrir o placar com Derek, que driblou Mercado e meteu na rede. Mas o empate colorado veio de forma imediata com Borré, de cabeça, após cruzamento milimétrico de Wesley. Bela conclusão do colombiano.