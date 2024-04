Às vésperas do reencontro com o Juventude, o Inter reviveu diante do Atlético-GO, neste domingo (28), o filme da eliminação do Gauchão. No último jogo do dia pelo Brasileirão, o Colorado teve dificuldades para superar uma defesa fechada e apenas empatou por 1 a 1 com um adversário que chegou ao jogo como lanterna do Brasileirão.