O Caxias que se apresentou na Paraíba teve uma nova atitude. Cauteloso, equilibrado e sem levar muitos sustos, o time de Argel saiu do Estádio Almeidão com o primeiro ponto na Série C do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (28), a equipe grená ficou no 1 a 1 diante do Botafogo-PB, pela segunda rodada da competição nacional. Álvaro marcou para o Caxias.