O técnico do Caxias prometeu mudanças na equipe após a derrota na nestreia do Campeonato Brasileiro da Série C diante do Athletic-MG. E Argel Fuchs cumpriu: a equipe terá cinco modificações na escalação para o jogo deste domingo (28), às 19h, diante do Botafogo-PB, no Estádio Almeidão, em João Pessoa.