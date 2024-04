O Botafogo-PB vive um imbróglio desde o anúncio da contratação to técnico Evaristo Piza para comandar a equipe na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O treinador havia deixado o Luverdense, mas tinha um acerto para treinar o Mixto, do Mato Grosso. Agora, o time paraibano não está conseguindo registrar o nome do treinador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode não ter o profissional para a partida diante do Caxias, no domingo (28).