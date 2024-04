Depois da derrota por 4 a 0 para o Athletic-MG, na largada do Campeonato Brasileiro da Série C, há um consenso no Estádio Centenário de que o time do Caxias deve ter outra cara para a partida da segunda rodada. E diante do Botafogo-PB, no domingo (28), pelo menos quatro mudanças vão ocorrer.