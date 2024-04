O Caxias pode ter um grande problema para o confronto da segunda rodada da Série C. O goleiro Thiago Coelho sentiu o tornozelo direito, após uma dividida no treinamento desta quinta-feira (25), no CT Baixada rubra. Após o choque com o atacante Vinicius Spaniol, o camisa 1 deixou o treinamento mais cedo e preocupa.