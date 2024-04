A primeira impressão do Caxias na Série C do Brasileiro foi péssima. A estreia com goleada, por 4 a 0, para o Athletic, em pleno Estádio Centenário, gerou muita preocupação no torcedor grená. O time mostrou uma fragilidade assustadora. Após a primeira rodada, o departamento de futebol do clube se reuniu e avaliou o desempenho da equipe.