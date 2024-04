As mudanças do Caxias para a segunda rodada da Série C, diante do Botafogo-PB, não devem ser somente em peças no time titular. A postura da equipe precisa ser diferente, no domingo (28), às 19h, no Almeidão. A goleada sofrida para o Athletic na estreia precisa servir de lição para o time buscar a recuperação. O volante Barba deve continuar entre os titulares para esse confronto.