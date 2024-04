A estreia com derrota por 4 a 0 para o Athletic-MG deixou reflexos no vestiário do Caxias. Pelo menos quatro mudanças vão ocorrer para a partida diante do Botafogo-PB, no domingo (28), a partir das 19h, no estádio Almeidão, pela segunda rodada da Série C 2024. E do outro lado, o Belo vem confiante para o confronto após vencer o Floresta, no Ceará, por 2 a 1.