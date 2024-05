Em Conselho Técnico realizado na sede da CBF nesta segunda-feira (27), os clubes da Série A do Brasileirão decidiram por unanimidade manter a última rodada da competição para 8 de dezembro, como estava previsto inicialmente. Por esta razão, os jogos atrasados dos clubes gaúchos serão recuperados durante as datas Fifa, que antes seriam de folga, ou em datas que ficarem livres com eventuais eliminações em Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana.