Uma reunião nesta segunda-feira (27) entre os clubes da Série A do Brasileirão e das federações, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), debaterá algumas pendências da competição, do calendário e os reflexos do drama vivido pelas equipes gaúchas por conta das enchentes que atingem o Estado. Um dos tópicos levantados e que deve ser colocado em pauta é sobre não ter rebaixamento na edição de 2024. O Inter analisa o tema.