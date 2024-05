O Ypiranga larga em vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (1º), o Canarinho viu o Athletico-PR sair na frente, com gol de Canobbio, mas buscou a virada heroica nos acréscimos do segundo tempo, com Mateus Anderson e Fabrício. Em dois minutos, o time gaúcho conquistou a vitória por 2 a 1, no Colosso da Lagoa, em Erechim.