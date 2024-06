A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data do confronto do Caxias contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão. A equipe grená não terá que enfrentar mais os maranhenses no dia 5. O encontro entre os dois clubes está marcado para quarta-feira, dia 12, às 19h, no estádio Nhozinho Santos.