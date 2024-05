O elenco de jogadores do Juventude se reapresenta nesta terça-feira (14), no Centro de Treinamentos do clube. O grupo ganhou folga de quatro dias após a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de suspender os jogos dos clubes gaúchos em todas as divisões do Campeonato Brasileiro. A iniciativa veio logo após a situação de calamidade que o Rio Grande do Sul passa com a chuva, que deixou um rastro de mortes, enchentes e destruição.