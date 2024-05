Com jogos dos times gaúchos adiados até 27 de maio, a CBF escolheu a data para convocar o Conselho Técnico das equipes da Série A do Brasileirão. A reunião, prevista para ocorrer às 14h na sede da entidade, no Rio de Janeiro, tratará de "aspectos técnicos" das competições, segundo comunicado divulgado pela entidade. A nota não deixa claro que o encontro é para deliberar sobre a paralisação do campeonato, o que é avaliado pela confederação. No entanto, uma postagem da entidade em seu Instagram diz que o assunto será discutido.