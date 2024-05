Levando em consideração o momento de calamidade vivido pelo Rio Grande do Sul e a importância de doar sangue, os funcionários e atletas do Juventude foram ao Hemocentro Regional de Caxias do Sul (HEMOCS) contribuir com a doação de sangue. A ação ocorreu na última sexta-feira. O HEMOCS é um órgão público que atende 100% dos leitos do SUS de 49 municípios da Região Nordeste do Rio Grande do Sul. O meia Nenê e o atacante Gabriel Taliari estiveram presentes na ação.