Sem entrarem em campo e com os treinamentos paralisados até a próxima terça-feira (14), alguns atletas do grupo do Juventude utilizaram o final de semana para reforçar a ajuda às pessoas atingidas pelas enchentes. Na maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, jogadores que são naturais do Estado e outros que vieram de fora se unem no momento de solidariedade.