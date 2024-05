Juventude, Grêmio e Inter se uniram e enviaram neste sábado (11) um ofício à CBF solicitando o adiamento de todas as partidas de até três rodadas do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, apenas os jogos envolvendo o trio gaúcho foram adiados até 27 de maio em função da tragédia climática causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul.