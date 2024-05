O técnico Argel Fuchs vai poder contar com uma nova opção para escalar o meio de campo do Caxias a partir do jogo contra o Sampaio Corrêa, no domingo (5), pela terceira rodada da Série C 2024. O clube apresentou na tarde de terça-feira (30) o volante Emerson Souza, de 26 anos, que estava no Concórdia.