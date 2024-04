A estreia de Thiago Coelho com a camisa do Caxias não foi a que ele imaginava. Apesar de não ter falhado nos gols sofridos, o atleta viu sua equipe ser facilmente batida pelo Athletic-MG, na goleada por 4 a 0, no estádio Centenário. Pra piorar, no treino da última quinta-feira, o jogador levou a pior numa dividida com o centroavante Vinícius Spaniol e sofreu uma lesão no tornozelo direito.