A atuação do Caxias diante do Botafogo-PB não teve tanto brilho, mas foi suficiente para a equipe grená mudar a postura em campo e trazer de João Pessoa o primeiro ponto na Série C 2024. E uma das novidades na escalação de Argel foi o centroavante Álvaro, que aproveitou a chance e marcou o primeiro gol grená na competição nacional.