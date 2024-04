O empate do Caxias diante do Botafogo-PB, na noite de domingo (28), resultou no primeiro ponto conquistado pela equipe de Argel Fuchs na Série C do Brasileiro. E uma das cobranças da comissão técnica e dos dirigentes do clube, após a derrota para o Athletic-MG na estreia, era ter uma nova atitude em campo, algo que aconteceu no 1 a 1 em João Pessoa.