Um impasse na manhã desta quarta-feira (3) atrasou a largada na venda de ingressos para a torcida do Juventude para a final do Campeonato Gaúcho. O Alviverde enfrenta o Grêmio, no sábado (6), às 16h30min, na Arena, em Porto Alegre. Após empatar em 0 a 0 na partida de ida, no Estádio Alfredo Jaconi, o time da Serra precisa de uma vitória simples para ficar com o título estadual.