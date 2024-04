O Juventude se reapresentou na tarde desta terça-feira (2) no Centro de Treinamentos do clube. Após dois dias de folga, o elenco de jogadores foi reavaliado depois do confronto de ida da final do Gauchão. No último sábado, os comandados de Roger Machado ficaram no 0 a 0 com o Grêmio, no Estádio Alfredo Jaconi.