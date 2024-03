Logo após o apito final de Roger Goulart, jogadores e integrantes da comissão técnica do Caxias foram em sua direção para reclamar. Além do tempo de acréscimos, considerado insuficiente, outro ponto questionado era um pênalti de Nathan Fernandes em Barba, aos 51 minutos. O lance sequer teve a possibilidade de ser observado no VAR, já que a partida seguiu e a bola não saiu até o anúncio do fim do confronto.