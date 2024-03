Caiu a invencibilidade de Argel Fuchs no comando da equipe do Caxias. A primeira derrota grená com o treinador, diante do Grêmio, neste sábado (16), no jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho, trouxe o gosto amargo da frustração. Afinal, especialmente na primeira etapa, o time grená desperdiçou chances claras para abrir o placar e mudar o cenário do confronto.