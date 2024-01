O Caxias inicia a sexta semana de preparação na pré-temporada para o Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Série C. Neste período, o time do técnico Gerson Gusmão já realizou três jogos-treinos e venceu todos por 1 a 0. O mais recente foi no sábado (6), diante do Avenida. O gol foi marcado pelo zagueiro Cézar Henrique.