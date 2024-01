Você já ouviu a frase que o sol nasce para todos. Inclusive é tema de livro. Não é apenas uma frase clichê na sociedade. As oportunidades aparecem, mas nem todos sabem aproveitá-las. Na pré-temporada do Juventude, um trio quer abraçar a chance que recebeu de poder treinar com o elenco que estará em campo na Série A do Brasileirão.