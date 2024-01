O elenco do Juventude passa por uma reformulação após o acesso à Série A do Brasileiro. O técnico Thiago Carpini ganhou 12 reforços na virada de ano. Outros 13 são remanescentes da temporada passada. O grupo que começou a pré-temporada ainda conta com alguns jovens da base para completar as atividades. Segundo o comandante alviverde, a reformulação para 2024 era esperada e planejada.